Rentrée scolaire : la préparation des livres

C'est la semaine de la rentrée des classes et les premières corvées sont déjà là. Il faut préparer le matériel de travail. En effet, mettre les prénoms sur les étiquettes peut durer des heures. Pour ce qui est de recouvrir les manuels, cela se fait en famille. Pour certains, des sanctions à l'appui sont prêtes à être exécutées dans le cas où la corvée n'est pas finie à temps. C'est une étape importante pour éviter les huit euros d'amende par livre abîmé en fin d'année scolaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.