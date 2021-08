Rentrée scolaire : les élèves se préparent avec des stages

Après deux mois de vacances, il est temps de ressortir la trousse et les stylos. Cette matinée a presque tout d'une vraie rentrée. Mais les cours ne commencent que dans une semaine. Au programme du jour, français et mathématiques pour une vingtaine d'élèves divisés en deux groupes. Idéal pour se remettre en selle. "C'est ça notre objectif, faire connaissance, créer du lien et puis revoir quelques bases", précise Isabelle Abautret, professeure de français. Il y en a à qui les salles de classe ont manqué, d'autres ont un peu plus de mal avec la reprise. Pourtant, ces futurs lycéens ont un privilège : l'indulgence de leur professeur. Quand les cours s'achèvent, c'est le moment de retrouver enfin ses nouveaux camarades. Cette pré-rentrée rassure autant les élèves que les parents. "Ça leur permet de se mettre dans le bain tout doucement", rapporte une mère de famille. Pas de panique, il reste encore quelques jours pour se mettre dans le rythme avant la vraie rentrée scolaire.