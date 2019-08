Rentrée scolaire : les fournitures sont-elles plus cher qu'en 2018 ?

La rentrée scolaire est pour bientôt. Les courses de rentrée battent leur plein. Une étude de "Famille de France" stipule que pour un enfant qui rentre en 6ème cette année 2019, les fournitures scolaires ne sont pas plus cher que l'année précédente. Elles coûtent en moyenne 2 euros de plus qu'en 2018. Ces achats restent néanmoins inférieurs à l'inflation qui, elle, a augmenté de 1,1 point en un an. Les hypermarchés sont plus fréquentés par rapport aux papeteries en raison de leurs prix compétitifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.