Rentrée scolaire : les programmes non modifiés malgré les retards à rattraper

Après six mois sans école, les élèves vont devoir s'adapter. Une régulation des niveaux entre ceux qui ont travaillé à la maison et ceux qui ont relâché est à prévoir. À Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), les professeurs organisent des tests spécifiques pour estimer les compétences des enfants. Si l'évaluation nationale est maintenue pour la mi-septembre, le programme, lui, devrait réellement démarrer après les vacances de la Toussaint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.