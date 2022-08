Rentrée scolaire : quatre jours pour devenir prof

À une semaine de la rentrée, retour sur les bancs de l'école pour les futurs enseignants. Dans leur vie d'avant, ils étaient ébénistes, mère au foyer ou étudiants. Cette année, ils donneront des cours d'espagnol, de technologie ou d'économie. Ils n'ont que cinq jours de formation pour être fin prêt. Pour l'instant, c'est l'heure d'une mise au point théorique. L'académie de Créteil a besoin de ces enseignants contractuels, comme Emmanueli. Avec son passé de chef d'entreprise, le choix de la matière était tout naturel pour lui. "Je vais transmettre tout ce que j'ai appris sur le terrain et dans le monde de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai postulé pour l'économie et la gestion, qui se rapprochent un peu à mon parcours professionnel", a-t-il expliqué. D'après lui, la formation ne suffit pas : "Elle est un peu courte parce qu'elle est très dense". Emmanueli n'a pas passé de concours. Il a simplement répondu à une offre. Pour pallier le manque de bras de l'Éducation nationale, les débutants sont acceptés. Odette, comptable, rêvait d'enseigner. Elle a raté le concours de peu. Pourtant, il y a quelques jours, elle a été rappelée par le rectorat. Pour les syndicats d'enseignants, cette formation accélérée est loin d'être suffisante. "C'est complètement illusoire de penser que deux jours de formation avant la rentrée permettront de vraiment savoir ce que c'est d'être enseignant. On voit bien que finalement on est dans du bricolage", s'inquiète une responsable. Le rectorat l'assure, les enseignants contractuels seront accompagnés et formés tout au long de l'année. TF1 | Reportage L. Poupon, B. Chastagner, A. Silberman