Rentrée scolaire : quel coût cette année ?

Cette année 2021, le prix des fournitures scolaires a encore légèrement augmenté. C'est ce que nous apprennent les enquêtes fraîchement publiées par l'association Familles de France et la Confédération Syndicale des Familles. Pour un enfant qui rentre en sixième, depuis la gomme jusqu'aux chaussures de sport, le prix moyen du panier de fournitures s'élève à presque 200 euros. On parle ainsi d'une hausse d'environ 1% par rapport à l'an dernier et vous vous en êtes peut-être déjà rendus compte si vous avez déjà fait vos courses de rentrée. Le prix des articles de papeterie et celui des vêtements de sport sont ceux qui augmentent en particulier cette année. Par ailleurs, l'allocation de rentrée est versée ce mardi. Mais couvrent-elles les dépenses quelles que soient les filières ? Malheureusement, plus le niveau scolaire augmente, plus les dépenses augmentent elles aussi. L'allocation de rentrée scolaire couvre ainsi bien les besoins au primaire. Au collège, un peu moins, mais cela reste toujours viable. Au lycée, cela devient plus compliqué, car les fournitures coûtent plus cher.