Rentrée scolaire sous le signe du Covid : quelles seront les règles ?

A quelques jours de la rentrée et malgré les nombreuses prises de parole du gouvernement, les professeurs se posent toujours autant de questions. Certaines règles viennent alors d'être précisées : port du masque obligatoire dès la sixième. Les adultes devront aussi le porter en permanence. Par ailleurs, l'intervention de Jean Castex et de Jean-Michel Blanquer ce jeudi matin n'a pas vraiment éclairé les enseignants dans les collèges et lycées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.