Rentrée : une journée d'intégration pour des élèves de sixième

Ils sont tous volontaires et impatients de faire leurs premiers pas de collégiens. A trois jours de la rentrée officielle, 50 élèves de sixième, un peu anxieux, découvrent leur établissement en petit comité. "C'est stressant parce que je me dis qu'avant, en primaire, c'était une bien plus petite école et maintenant je rentre dans un établissement super grand !", confie l'un d'eux. Mais les mamans ne sont pas bien loin pour rassurer. Premiers pas timides dans la cour et première rencontre avec les enseignants. Le défi de la journée : se repérer dans l'établissement, car il va falloir changer de salle toute la journée. La visite se poursuit au self, une cantine bien différente de l'an dernier : les élèves pourront désormais choisir leurs plats. L'autre objectif de cette école ouverte est de créer du lien car les enfants viennent de huit écoles différentes. Les enfants apprennent ainsi à se connaître à partir d'un jeu. C'est donc parti pour deux journées ludiques d'intégration avant de plonger dans le grand bain, dès jeudi prochain.