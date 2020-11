Réouverture à Rouen : des commerçants partent à la rencontre de leurs clients

Manuela Sue, gérante de la boutique "Saint James" à Rouen (Seine-Maritime), retrouve sa boutique et le sourire ce mercredi. Pour elle, c'est l'occasion de tout ranger, mais surtout de pouvoir enfin discuter avec ses clients. Son magasin était fermé depuis le 30 octobre. Décidée bien avant les annonces d'Emmanuel Macron, cette journée exceptionnelle d'ouverture dans la ville permet à tous de se préparer avant samedi. Même s'ils ne peuvent pas encore entrer dans les boutiques, les Rouennais apprécient de voir tous les rideaux se lever. Avec cette ambiance festive, ils commencent à sentir Noël qui arrive. Mais seul le "click and collect" est toléré. Alors certains vont jusqu'à chercher une combine pour revoir leurs habitués. Ces derniers ont notamment la possibilité de venir chercher des coffrets cadeaux achetés sur Internet. A un mois des fêtes de fin d'année, les rues reprennent doucement vie, et surtout de nouvelles couleurs à partir de 18 heures, avec les illuminations de Noël.