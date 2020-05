Réouverture de la pêche à la truite dans le parc naturel régional du Vercors

Grâce au déconfinement, les pêcheurs peuvent enfin ressortir leurs cannes et hameçons. Dans le parc naturel régional du Vercors, les amateurs retrouvent leurs amis et leur terrain de jeu. Dans les eaux limpides de la Bourne, ils recherchent le meilleur endroit pour lancer leurs lignes et retrouvent peu à peu leurs bonnes vieilles habitudes.