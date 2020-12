Réouverture des auto-écoles : c'est l'embouteillage pour passer le permis

Les auto-écoles figurent parmi les secteurs très touchés par les fermetures administratives du mois dernier. Aujourd'hui, il y a embouteillage pour passer le permis. A Beauvais (Oise), l'auto-école où travaille Miloud Bouraya fait tout son possible pour répondre à la demande pressante des candidats. Avec seulement deux voitures à disposition, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Le moniteur essaie d'ailleurs de gérer la situation au mieux possible, notamment en blindant son planning au maximum. Mais comment expliquer ce retard ? Pendant le deuxième confinement, les candidats étaient autorisés à passer l'examen de conduite, mais n'avaient pas le droit de suivre des cours. Alors beaucoup ont préféré attendre, créant ainsi un engorgement sur les listes d'attente. On estime que 150 000 candidats ne se sont pas présentés à l'examen du permis de conduire. Il faudra plusieurs mois pour rattraper ce retard, au mieux en mars 2021.