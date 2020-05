Réouverture des commerces dans le village de Saint-Rémy-de-Provence

À Saint-Rémy-de-Provence, le cordonnier s'est installé de bon matin sur la place du village. Dans son camion, toutes les paires de chaussures qu'il doit rendre à ses clients. Les habitants, eux, profitent de leur liberté et se baladent cette fois, sans attestation. Dans les rues, les commerçants sont également pressés de rouvrir après deux mois de fermeture. Impatients, certains ont même tout prévu pour une réouverture sécurisée.