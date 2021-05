Réouverture des commerces : les clients au rendez-vous à Douai

"Ça y est, c'est parti... Enfin !". Pour de nombreux commerces, ce mercredi signe leur retour. Isabelle Chatelain, gérante de la boutique "Isamod" à Douai, a levé le rideau dès neuf heures du matin. Elle se dit prête pour faire une journée non-stop. Juste à côté, Dominique Duhamel qui vend des chaussures déballe les derniers cartons avant d'ouvrir. Elle appréhende un peu ce premier jour. "On ouvre la porte, mais on ne sait pas si finalement, il y aura du monde", a-t-elle précisé. Julian Kerdraon, lui, n'a pas eu le temps d'angoisser. En effet, à peine une minute après l'ouverture, il accueille déjà sa première cliente. Celle-ci est contente de pouvoir retourner dans ce magasin de vêtements, d'autant plus que ce sera bientôt la fête des mères. Les commerçants ont dû revoir les jauges, huit mètres carré par personne. Pour les petites surfaces, ça ne fait pas beaucoup de monde surtout pour samedi et dimanche. Pour le moment, la reprise se fait en douceur à Douai, mais les commerçants attendent beaucoup de monde ce week-end.