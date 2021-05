Réouverture des commerces : quel bilan pour la première journée ?

La reprise a été très attendue par les commerçants. Ils ont pu rouvrir leur porte mercredi. C'est un soulagement pour la gérante de boutique de lingerie "Un temps pour Elle" à Dijon (Côte-d'Or). "J'étais ravie de revenir, de retrouver le travail, les clientes et les petites habitudes. Il y avait une vraie bonne humeur", témoigne Annabelle Piquet. Pendant le confinement, elle avait contacté le gouvernement à sa manière. Elle a choisi d'envoyer un tanga en dentelle à Jean Castex. Une démarche qu'elle a menée avec le collectif "Action culottée" aux côtés de 200 autres boutiques de lingerie dans l'Hexagone. Dans le centre-ville de Dijon, la vie commerçante a enfin redémarré et ça fait du bien. "On est vraiment heureux. On voit les gens qui sourient" ; "C'est l'occasion de se réapprovisionner", affirment les passants. Les instituts de beauté ont également été pris d'assaut. "L'emploi du temps est bien chargé sur une quinzaine de jours", explique Aude Laissus, gérante d'"Escale Beauté".