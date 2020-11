Réouverture des commerces : quelles précautions sanitaires devront-ils prendre ?

La prochaine réouverture des commerces se fera avec un nouveau protocole sanitaire. L'une des mesures connues à ce jour : pas plus d'un client pour huit mètres carrés de surface dans tous les magasins. Une restriction qui sera difficile à organiser, notamment lorsque les gens se précipiteront pour acheter les cadeaux de Noël. Pour les petites boutiques, la situation s'annonce compliquée. Elles doivent diminuer leur capacité d'accueil et en l'occurrence leur chiffre d'affaires. Les règles à mettre en place pour les commerces sont : un sens de circulation unique avec marquage au sol, une vitre en plexiglas devant les caisses sans oublier de bien aérer le magasin. Au vu de ces mesures, certains commerçants ont déjà pris leurs dispositions. Par ailleurs, ce protocole sanitaire limitera certainement le nombre des clients en magasin. Les commerces espèrent avoir l'autorisation d'ouvrir plus tard ainsi que le dimanche pour compenser leur perte de chiffre d'affaires.