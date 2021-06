Réouverture des discothèques : le protocole est-il applicable ?

À Montpellier (Hérault), le gérant du "Rockstore", Stéphane Al Mallak, attendait cette annonce depuis longtemps. Son établissement pourra enfin rouvrir le 30 juin pour le concert et le 9 juillet pour la partie boîte de nuit avec une jauge à 75%. "Ce n'est pas idéal, mais c'est une reprise", confie-t-il. À l'entrée, il faudra vérifier que tous les amateurs de danse et de musique ont reçu leurs deux injections de vaccins, ont déjà eu le Covid ou présentent un test négatif. Un barnum pourrait être installé devant l'entrée pour réaliser des autotests. Mais pour le gérant, le dispositif est difficile et coûteux à mettre en place. Une fois à l'intérieur, le masque ne sera pas obligatoire, mais seulement recommandé. "Je ne vous cache pas que l'application du port du masque pendant le concert nous inquiète un petit peu. Vérifier que tout le monde l'ait à l'entrée, bien entendu, après qu'ils le conservent toute la soirée, ce sera un vrai travail", lance Stéphane. Les boîtes de nuit en extérieur, elles, pourront accueillir 100% de leur jauge.