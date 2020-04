Réouverture des écoles le 11 mai : les enseignants vont devoir s'organiser

À partir du 11 mai, si tout se passe bien, les crèches, les lycées et les collèges vont rouvrir progressivement. D'ici là, les cours à distance continuent sur Internet. Dans le village de Vero (Corse-du-Sud), le rythme scolaire est respecté, mais les enseignants et certains parents s'interrogent sur cette éventuelle reprise. Une institutrice, qui maintient ses cours en ligne, estime que pour la réussir, il suffit de tenir une bonne organisation.