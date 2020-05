Réouverture des écoles : les parents partagés entre inquiétude et incompréhension

Dans les zones rouges, les écoles primaires et maternelles rouvriront partiellement tandis que les collèges resteront encore fermés. Malgré les mesures mises en place pour limiter les risques, les parents d'élèves restent partagés et expriment leur incompréhension. À Dijon, nombreux sont ceux qui ne sont pas favorables à la reprise. Si l'hygiène est leur première source d'inquiétude, le respect des restrictions sanitaires se pose autant en primaire qu'au collège et au lycée.