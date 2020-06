Réouverture des fameuses paillotes de l'Hérault

Depuis quelques jours, les restaurants de plage ont rouvert sur la côte languedocienne, classée en zone verte. D'ailleurs, les professionnels espèrent limiter les dégâts des deux mois de confinement. Dans l'Hérault, les paillotes commencent à prendre forme. Un début de saison très attendu à Palavas-les-Flots et à la Grande-Motte, notamment par des clients heureux de se sentir à nouveau libres sous le soleil et face à la mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.