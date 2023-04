Réouverture des "Flots Bleus" après l'incendie

Au milieu d’un camping encore marqué par l’incendie, les tout premiers clients vont installer leur camping-car. Avant tout, c’est un geste symbolique pour soutenir l’établissement devenu célèbre dans tout l'Hexagone grâce au film "Camping" avec Franck Dubosc. Les Flots Bleus sont presque entièrement détruits par l’incendie de l’été dernier. Neuf mois plus tard, la moitié du camping vient de rouvrir et les groupes de vacanciers sont déjà arrivés. "Cela fait plaisir de revoir quand même la vie dans ce camping", dit l'un des vacanciers. Pour les salariés, il faut reprendre le rythme après cette longue fermeture. Un petit-déjeuner est offert pour remercier ceux qui ont permis cette réouverture. Accueillir des clients pour les vacances d’avril semblait encore impossible il y a, quelques mois, et le travail est loin d’être terminé. D’un côté, les campings ; les travaux se poursuivent. De l’autre côté, tout est fait pour accueillir au mieux les premiers vacanciers. TF1 | Reportage Y. Chambon et A. Vieira