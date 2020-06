Réouverture des frontières : les Français se pressent en Belgique pour faire leurs courses

Depuis ce lundi, toutes les frontières européennes ont rouvert. Sur l'autoroute A22, au niveau de la frontière franco-belge, par exemple, les contrôles de police ont disparu, et ce, dans les deux sens. Une liberté qui a fait que les Français avides d'économies ont rempli les magasins de Bizet, petite ville belge à la frontière. Côté français, à Armentières, les grandes surfaces ont également retrouvé leur clientèle belge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.