Réouverture des restaurants en Catalogne : une "injustice" pour les professionnels frontaliers

Il faut désormais respecter une jauge de huit mètres carrés maximum pour un client dans tous les magasins. En outre, il ne faut y avoir plus de 30 personnes dans les lieux de culte jusqu'au 15 décembre. Les restaurants, eux, ont eu la confirmation de ne pas pouvoir rouvrir avant le 20 janvier, tandis que le sort des bars n'a pas encore été précisé. C'est l'inverse qui s'est produit en Espagne. La Catalogne a commencé son déconfinement avec l'ouverture des bars et des restaurants lundi dernier. A seulement quatorze kilomètres de la frontière, les restaurateurs de Céret (Pyrénées-Orientales) sont amers. En Catalogne, les restaurants peuvent accueillir les clients à l'intérieur, jusqu'à 30% de leur capacité, mais aussi en terrasses, en gardant deux mètres de distance entre les tables. Des mesures que les professionnels de la ville française affirment pouvoir respecter. De leur côté, les clients sont partagés entre l'envie de soutenir les commerces français et celle de passer des moments agréables ailleurs.