Réouverture des restaurants : l'accès au fonds de solidarité élargi en juin

Dominique Despreaux installe sa terrasse, un peu plus serein. Il a appris la nouvelle ce lundi matin. Jusqu'à la fin de l'été, les restaurants qui ouvriront partiellement pourront continuer de toucher le fonds de solidarité, quelle que soit leur perte de chiffre d'affaires. "C'est un accompagnement, c'est rassurant et je pense que c'est nécessaire", a confié le gérant. Auparavant, il fallait en perdre plus de 50% ou rester fermé pour recevoir cette aide. Avec cet élargissement, le gouvernement souhaite les encourager à rouvrir leur établissement. Pour Hubert de Faletans, restaurateur à Blagnac, cette mesure est un filet de sécurité, mais elle ne suffit pas à le convaincre. En appliquant le nouveau protocole, il ne pourra accueillir que 20 clients par service, contre 120 en temps normal. Malgré les aides, ouvrir son restaurant ne serait pas rentable. "On ne veut pas avoir de contraintes trop importantes", a-t-il affirmé. Les professionnels de la restauration seront reçus ce lundi après-midi au ministère de l'Économie pour discuter de ces aides.