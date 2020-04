Réouverture des restaurants le 15 juin : serait-ce trop tard ?

Dans le cadre du déconfinement, la réouverture des bars, cafés et restaurants est envisagée le 15 juin prochain. Cependant, ces établissements souhaitent rouvrir dès la dernière semaine du mois de mai, au plus tard la première semaine du mois de juin. Une date devrait être fixée lors d'une réunion qui se tiendra le 24 avril. Quelles sont les conditions de sécurité pour les salariés ? Qu'en est-il des clients ? Les établissements parisiens ont-ils tous besoin de rouvrir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.