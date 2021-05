Réouverture des restaurants : Rungis en pleine effervescence

À quatre heures du matin, il y a beaucoup de trafic, de la bonne humeur, des retrouvailles et surtout beaucoup de travail. Avec l'ouverture des terrasses mercredi, les grossistes de Rungis croulent sous les demandes. Du côté des volailles, certains produits sont même déjà en rupture de stock. Cette reprise d'activité est surtout une bonne nouvelle pour les tripiers. Ce secteur a le plus souffert de la crise avec une perte de 40 à 60% de leur chiffre d'affaires. Du côté des fruits et légumes, les produits de saison viennent tout juste d'arriver à Rungis. Il y a de quoi inspirer les restaurateurs pour leurs nouvelles cartes. Le chef Stéphane Milan a fait le déplacement. Il est heureux de pouvoir retravailler des produits qui lui étaient impossibles de cuisiner pour ses plats à emporter. Avec sa terrasse, il peut recevoir une quarantaine de clients. Pour les grossistes, le réel boom d'activité ce sera le 9 juin prochain, à la réouverture des salles de restaurant. D'ici là, un fromager craint déjà une pénurie pour certains de ses produits.