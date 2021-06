Réouverture des routes des Gorges de l'Arly en Savoie

C'est un ruban d'asphalte qui épouse les reliefs de la montagne et les goudrons sont encore brûlants. Ce vendredi matin, les ouvriers sont lancés dans une course contre la montre. Réputée la plus chère de l'Hexagone, cette route de treize kilomètres relie la Savoie à la Haute-Savoie. Le 9 février 2019, un gigantesque éboulement a enseveli les Gorges de l'Arly et a obstrué le tunnel. Après 860 jours de fermeture, elle rouvre ce soir à 20 heures. Les habitants sont impatients de découvrir ce chantier d'envergure de plus de deux ans. Un nouveau tunnel et un pont ont été créés, ainsi que 26 murs de soutènement. Toute l'opération a coûté au total 26 millions d'euros. A quelques mètres de là, au bord de la déviation, les habitants sont heureux de cette réouverture. Ils voient passer jusqu'à 10 000 véhicules supplémentaires chaque jour. Les opérations de sécurisation vont se poursuivre. Afin d'équiper le tunnel de son éclairage, les Gorges de l'Arly seront fermés la nuit la semaine prochaine.