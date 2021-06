Réouverture des salles de sport : les conseils d’un coach pour une reprise en douceur

Après des mois de sport en solitaire et des exercices parfois approximatifs, les sportifs ont hâte de retrouver les salles mercredi. Le programme est déjà fait : squats, musculation, sac de frappe... A Montpellier (Hérault), dans le Parc Montcalm ce lundi matin, l'excitation est au maximum, avec quelques appréhensions tout de même. "Je vais y aller doucement pour éviter le maximum de blessures, parce que si les salles rouvrent, ce serait dommage de se blesser maintenant", confie un sportif. Pour éviter le claquage, le coach Sylvain Caumontat nous livre quelques conseils. L'échauffement est un passage obligé : environ cinq à dix minutes pour permettre de monter en température. Ensuite, même si vous rêvez du corps idéal pour l'été, mieux vaut commencer doucement, avec des séances de 45 minutes maximum. Pensez aussi à bien vous hydrater pendant et après votre séance. Enfin, demandez de l'aide à votre coach pour adopter la meilleure position. Une fois le risque de blessures écarté, il n'y a plus qu'à s'y remettre.