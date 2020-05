Réouverture des salons de beauté et d'esthétique, une satisfaction pour les clients

Comme pour les coiffeurs, les esthéticiennes ont également un emploi du temps chargé depuis leur réouverture. Les clients veulent en effet se faire chouchouter après deux mois de confinement. En plus, ils sont contents de retrouver leurs confidents. Dans un institut de beauté à Dijon (Côte-d'Or), les précautions ont été multipliées pour procurer les soins en toute sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.