Réouverture des terrasses : les restaurants assaillis de réservation

J-14 avant de s'installer sur la terrasse du restaurant de Guillaume Ruiz, au bord de la piscine. L'occasion de déguster du poisson grillé pour le déjeuner ou des tapas à 18 heures. Le directeur a hâte de revoir l'établissement revivre. Il reste encore quelques détails : une enceinte à accrocher, des tables et des chaises supplémentaires à recevoir. Mais au 19 mai, ils seront prêts et les clients aussi. Chez Guillaume, les réservations s'enchaînent. "On est déjà quasiment à 75% du taux d'occupation de la terrasse, c'est vraiment bien pour un premier midi. Le premier week-end va être très chargé. On est déjà à 150 réservations pour notre brunch du dimanche et ça met du baume au cœur", confie-t-il. Sur la promenade, certains sont prévoyants. Ils ont déjà fait leurs réservations. Par contre, d'autres sont prêts à patienter encore un peu. Chez un restaurateur en bord de mer, il est 12h30 et un tiers des tables sont occupées. Mais cette fois-ci, les personnels le savent, le 19 mai, ils afficheront complet.