Réouverture d’Europa-Park : en Allemagne, les manèges fonctionnent

C'est un démarrage en grande pompe en Allemagne où les premiers visiteurs sont accueillis avec une haie d'honneur. Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais les habitués sont au rendez-vous. Ils sont heureux de retrouver l'ambiance de leur parc d'attractions. "Après plus de six mois de fermeture, c'est la première fois que ça rouvre. Je suis très content d'être là aujourd'hui", se réjouit un visiteur. Pour ce premier jour, la jauge a été limitée à seulement 3 000 personnes, à peine 10% de la capacité moyenne journalière. Pour chaque visiteur, les restrictions sanitaires sont obligatoires. "Il faut qu'ils soient testés, vaccinés ou guéris", explique Claudio Schulthess, responsable caisses et information à Europa-Park. Tous les billets ont été vendus en ligne en un temps record. Un groupe d'amis français est venu profiter des attractions. L'occasion de retrouver des sensations un peu oubliées. À la sortie, l'adrénaline était bien au rendez-vous mais pour ces amis, l'essentiel était ailleurs. "Ça fait plaisir de pouvoir reconnecter un peu avec la vie sociale", confie l'un d'entre eux. Une journée test pour le parc pour se remettre dans les rails.