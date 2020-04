Réouverture du marché de Montbrison : une bonne nouvelle pour les habitants et les producteurs

Le marché de Montbrison a dû s'adapter à la crise sanitaire. Afin de rester ouvert, des mesures sanitaires strictes ont été appliquées, en plus des distances de sécurité et les gestes barrières. Uniquement les habitants de Montbrison et des communes avoisinantes peuvent y pénétrer, mais pas plus de 100 personnes à la fois. Seuls les produits alimentaires et les produits locaux y sont vendus. Une bonne nouvelle pour les habitants, une bouffée d'oxygène pour les producteurs.