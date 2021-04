Réouverture mi-mai des terrasses : un soulagement pour les restaurateurs

Encore quelques coups de pinceau, et la terrasse du restaurant de Thomas pourrait accueillir ses premiers clients. Tout sera bientôt prêt. Les cafetiers et restaurateurs attendent ces annonces depuis une semaine. Une lueur d'espoir après six mois de fermeture. A présent, ils sont demandeurs de plus de précisions. Les terrasses sont toujours fermées à la place du Capitole, à Toulouse. Certains bars et restaurants pratiquent la vente à emporter, mais pour les Toulousains, rien ne remplacera le plaisir de se retrouver autour d'une table. Sur une place du centre de la ville, on est prêt à ressortir les tables et les chaises, comme on l'a fait l'année dernière à l'issue du premier confinement. Dans un mois, les restaurants devraient également pouvoir rouvrir leurs salles, mais avec une capacité réduite de moitié. Les professionnels comptent toujours sur l'aide de l'Etat. À Toulouse comme ailleurs, cafetiers et restaurateurs vont se mettre en ordre de bataille, en espérant que l'échéance de la mi-mai ne soit pas repoussée.