Réparateur en électroménager, un métier d’avenir

Son emploi du temps est déjà complet pour la journée. Lionel Deliot est réparateur d'appareils électroménagers depuis 24 ans, et il n’a jamais eu autant de travail. Une cuisinière à réparer constitue son huitième rendez-vous de la matinée. Désormais, 35% des Français ont recours à la réparation. Le marché est en plein essor, mais de nombreux professionnels, comme Lionel, partent à la retraite. "On est surbooké pour plusieurs raisons, dont le surcroît de dépannages", explique-t-il. Dépanneur, c'est un métier d’avenir. Ces jeunes l’ont bien compris. Ils se sont inscrits dans ce centre de formation de Lyon. À 22 ans, Jérôme Vayrette ausculte le cœur des machines. On se sent un peu comme le docteur des machines, affirme l’apprenti réparateur. La formation est payée par Pôle Emploi. Célia Monnet découvre un nouvel univers. C’est la promesse du CDI qui l’a dirigée vers le métier de dépanneur en électroménager. D’ici 2026, 4 000 demandeurs d’emploi pourront suivre cette formation.