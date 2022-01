Réparations auto : comment faire baisser sa facture

Dans ce garage associatif, il n'y a aucun mécanicien professionnel, mais des bénévoles qui vous transforment en mécano d'un jour. Une adhésion de quelques dizaines d'euros vous donne des accès à des installations et des outils que vous n'avez sans doute pas chez vous. Roland Seinacht, par exemple, est venu faire sa vidange moteur et changer tous les filtres. Il réduit sa facture de moitié. Des économies qui pourront être affectées à son budget vacances. Stéphane Vollmer a monté l'association Adrénaline il y a deux ans avec l'aide de la commune. Ils sont aujourd'hui 40 adhérents et ensemble, ils sont plus forts pour négocier des tarifs avec des garages partenaires. Raphaël Freyermuth, informaticien, s'est lancé dans un chantier dont il ne soupçonnait sans doute pas l'étendue. Mais le novice qu'il est encore bénéficie des conseils de l'association. Cette dernière veut se développer et cherche toujours plus d'adhérents, avec un slogan fédérateur : "Faites-le vous-même, mais pas tout seul". TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre