Réparations automobiles : des délais toujours plus longs

Les garagistes sont débordés. Personne ne manque de travail. Au contraire, ils cherchent à recruter. Mais la profession peine à séduire de nouveaux candidats. Ce garage nantais a deux postes à pourvoir. La demande reste forte. Alors, les délais de prise en charge s'allongent. Sylvie en a fait les frais lorsque sa voiture l'a lâchée cet été. Les longs délais d'attente s'expliquent aussi par le manque de pièces détachées, en mécanique ou en carrosserie. Les garagistes ne cessent de contacter les constructeurs ou les fournisseurs étrangers. Il n'y a pas assez de stock. La livraison peut prendre entre un et trois mois, explique un garagiste. Un garagiste ne peut pas prendre de nouveaux rendez-vous avant le mois de novembre. Parfois, il est même contraint de rediriger ses clients vers d'autres concurrents et il est loin d'être le seul. Un gérant estime subir un manque à gagner de 20 %, mais il n’est pas question de se laisser abattre. Il veut recruter, et pour être visible, tous les moyens sont bons. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche