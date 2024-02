Réparations d'urgence : comment éviter les pièges ?

Une fuite ne prévient jamais, tout comme la casse ou la panne. Mieux vaut être très attentif lorsque vous appelez un professionnel. Entre une intervention de jour et de nuit, la facture peut varier du simple au triple. Pour éviter une facture hors de prix, sachez qu'un devis est obligatoire, quel que soit le montant, même en situation d'urgence. Selon une enquête de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, 64% des sociétés de dépannages à domicile ne seraient pas en règle. Si votre serrure est cassée ou bloquée, le soir ou le week-end, choisissez plutôt de contacter votre assurance habitation tranquillement, le lendemain matin. Dernière chose, méfiez-vous sans modération des publicités qui atterriraient dans votre boîte aux lettres. Avant de connaître une situation d'urgence, vous pouvez aussi anticiper vos recherches en allant sur des sites Internet comme celui de la Fédération Française du Bâtiment, où il existe un annuaire avec des artisans qualifiés et certifiés. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive