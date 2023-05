Réparations, entraînement, les pompiers préparent l'été

Franck est pompier volontaire et mécanicien. Depuis l’été dernier, avec ses collègues, ils ont réparé plus de 150 camions. Parmi les dégâts les plus courants : des barres de protection arrachées et des circuits électriques fondus. En septembre dernier, ce parking était entièrement rempli de véhicules à réparer. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 30 en attente, mais tous ne pourront pas repartir au feu cet été. Les soldats du feu réparent le matériel endommagé et enchaînent les exercices en forêt. Après plusieurs mois sans pratiquer, il faut retrouver certains réflexes, surtout pour les pompiers volontaires. Les entraînements permettent ensuite de prendre la bonne décision dans les situations les plus extrêmes. Cette année, ils seront plus équipés en homme et en matériel, avec des renforts aériens positionnés en Gironde. Les équipes de pompiers feront aussi de la pédagogie auprès de la population cet été. Ils rappellent que neuf incendies sur dix sont d’origine humaine. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau