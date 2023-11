Réparations : les artisans débordés

Dès huit heures ce vendredi matin, Marius est sur les toits. Depuis hier, son téléphone ne cesse de sonner. Il faut aller vite, enchaîner les chantiers. A quelques kilomètres de là, cette entreprise est dans la même situation. En seulement dix minutes, Christine est appelée six fois. Il faut ensuite organiser les déplacements des couvreurs. Dominique, son mari, est à la retraite depuis deux ans. Suite à la tempête, il a décidé de reprendre son activité. Sur le terrain, les dégâts sont importants. Il est très souvent compliqué de joindre des couvreurs. Maxime n'avait jamais connu une telle situation. Aujourd'hui, il espère réaliser une dizaine d'interventions : "là, c'est vraiment de l'intervention rapide, donc on doit forcément faire attention ; mais on n'a pas le choix si on veut faire plus de clients dans la journée, avant la tombée de la nuit". Ces chantiers de réparations devraient durer plusieurs semaines. Les personnes dont les toitures ont été endommagées ont 30 jours pour déclarer le sinistre à leurs assurances. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby