Repas de fêtes : se régaler à moindre coût

Grosse effervescence ce mardi matin au marché de Rungis. La hausse de prix sur tous les produits ne viendra pas gâcher la fête. Le chapon, par exemple, a augmenté de 20% cette année, soit deux à trois euros de plus le kilo. Mais il existe aussi quelques nouveautés toute aussi savoureuses et un peu moins cher. Le foie gras lui aussi se fait rare à cause de la grippe aviaire. Résultat, les prix augmentent : plus 50 à 80 centimes la tranche de 40g en grande surface. Pour apprécier son goût, il est inutile de l'acheter en grande quantité. Un spécialiste vous conseille : "Il va falloir la partager entre nous les consommateurs, dans la famille et entre amis". Au pavillon des poissons, une autre augmentation ne passe pas inaperçue : celle du saumon. Mais là encore, il existe une alternative : la truite fumée. Souvent d'origine française, elle coûte 30% de moins. Sur votre plateau de fruits de mer, le homard va coûter beaucoup plus cher, mais on peut aisément s'en passer. Pour finir votre menu sur une note sucrée, les fruits exotiques restent un incontournable. Kiwi, mangue, litchi... les récoltes ont été généreuses. Du côté des prix, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Chapel