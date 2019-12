Repas de Noël : dernière ligne droite pour les commandes

Pour les commerces de bouche, Noël est la période la plus importante de l'année. Près de 20% du chiffre d'affaires est réalisé à cette période. Pour les clients, le réveillon de Noël est l'occasion de se retrouver en famille autour d'un bon repas. A quelques jours du 24 décembre, c'est l'effervescence dans les boucheries, les pâtisseries et chez les traiteurs. En coulisses, on s'active pour assurer les commandes. Foie gras, saumon, escargots et bûches sont les produits phares. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.