Repas de Noël : un moment crucial pour les commerçants

Avec l'arrivée de l'hiver et des vacances de Noël, les commerçants s'activent et s'attendent à un pic d'activité. Suite aux manifestations des Gilets jaunes, ils comptent rattraper leur retard. Dans le hall de Montpellier, les étals sont déjà parés de tous les produits pour les fêtes. Les clients font leurs achats afin de peaufiner leur menu pour le grand repas de Noël. Pour certains, les courses font partie de la magie de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.