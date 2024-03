Repassage : la corvée mise au placard

En quelques années, il est passé de l’appareil indispensable à l’outil quasiment oublié. Si certains en oublieraient presque le nom, rassurez-vous, le fer à repasser a encore quelques adeptes. Il semble loin le temps où le repassage était présenté comme une tâche indispensable. Aujourd’hui, l’offre en rayon commence même à baisser, au profit d’une nouvelle star : le défroisseur. "En fait, on n’a pas besoin de table à repasser. Juste en tendant le vêtement, on vient défroisser directement. Donc, ça permet de gagner en temps", explique Pierre Le Saint, chef des ventes au magasin d’électroménager Darty de Rennes (Ille-et-Vilaine). Mais la recherche de gain de temps n’est pas le seul facteur qui explique ces nouvelles pratiques. "On a des textiles qui ont évolué, donc qui nécessitent moins de repassage. On a également des technologies dont les lave-linge et les sèche-linge qui permettent d’avoir des vêtements moins froissés", affirme Émilie Pin, responsable statistiques & études au Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM). TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Briens, K. Moreau