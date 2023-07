Répétitions au garde-à-vous sur les Champs Élysées

Poils des chiens brossés, chaussures cirées, le régiment se veut le plus sonore possible pour être à la hauteur du cadre. Et cela, même si les chiens sont plus habitués à neutraliser l’ennemi qu’à marcher au pas. Cette répétition se fait 48 heures avant le jour J. Pas de président aux tribunes, mais des travailleurs de l’aube du quartier aux premières loges. Une spectatrice témoigne : "Ça fait joli. Ce n’est pas tout le temps qu’on regarde ça". Une famille s’est levée à cinq heures pour assister à ce privilège matinal. En tête, les forces armées indiennes, invitées d’honneur, investit à presque s’en déboîter les épaules. Un autre régiment mis à l’honneur est le commandement de renseignement composé d’hommes de l’ombre des opérations extérieurs. Encore de rares fausses notes, quelques faux pas, mais la répétition semble s’être bien déroulée. Certains marchent dans les pas de leurs pères, quelques rangs derrière, pour la première fois. Une partie de leur famille fera le voyage vendredi depuis la Polynésie pour ce moment unique.