Report des élections régionales : les maires ruraux n'y sont pas favorables

Laurent Jaoul, maire (SE) de Saint-Brès, a reçu un courriel signé par le préfet de l'Hérault. Ce dernier a demandé à l'élu de répondre à une question : "Je vous serais reconnaissant de m'indiquer par oui ou par non si les conditions préconisées par le Comité scientifique vous semblent réunies pour tenir les deux scrutins prévus en juin prochain". Laurent Jaoul avait 48 heures pour se prononcer, mais il a choisi de ne pas répondre. Pour lui, le délai est trop court et surtout, il pense que ce n'est pas aux maires de décider. Dans l'Hérault, des dizaines d'élus boycottent cette consultation. 25 km plus loin, le maire de Juvignac, Jean-Luc Savy, a pris lui aussi la même décision. "Je ne suis pas virologue ou épidémiologiste. Ce n'est pas mon métier. La compétence juridique sanitaire relève vraiment du national, de l'ARS, du gouvernement et non pas des élus locaux", confie-t-il. Si certains élus refusent de se prononcer, certains habitants ont pu donner leurs avis sur la question. Mais ceux-ci sont partagés.