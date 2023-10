Reprendre le volant sur les routes de la Corrèze

Un sens de la formule, et surtout, celui de la conduite. Maintenant que tout est prêt, nous voilà partis pour une leçon de conduite sur les routes de la Corrèze. Au volant, Alex passe bientôt son permis, et à ses côtés, Franck, moniteur d'auto-école à la campagne. C'est une profession reconnue, mais pour Franck, l'heure de la retraite a bientôt sonné. Après avoir déposé une annonce sur le site de SOS Villages, il espère vendre son auto-école où il compte en permanence une trentaine d'élèves. Une fois toutes les conditions remplies, le futur propriétaire travaillera au cœur d'un bourg où commerçants et habitants apprécient de vivre. C'est une commune qui compte également de nombreux petits villages sans aucune concurrence pour l'auto-école dans un rayon de quinze kilomètres. Des familles qui n'espèrent qu'une seule chose, continuer à pouvoir passer leur permis à deux pas de chez elles. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre