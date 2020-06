Reprise de la consommation : les clients ont changé leurs habitudes

Tous les commerces sont tous désormais ouverts et les restaurateurs peuvent accueillir des clients. Depuis le 11 mai, l'Insee constate une reprise économique très nette. D'ailleurs, la baisse du PIB prévue à 20% au deuxième trimestre est finalement estimée à 17%. La consommation repart, mais beaucoup de portefeuilles sont vides. A Haguenau (Bas-Rhin), les clients sont à la fois prudents et attentifs à l'évolution de la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.