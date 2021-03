Reprise de la vaccination avec AstraZeneca dans l'Hexagone

Le vaccin AstraZeneca est de nouveau utilisé. Le pays l'autorise après quatre jours de suspension et d'hésitation. La campagne reprendra ce vendredi après-midi. Toutefois, il ne sera pas accessible à tout le monde. C'est une reprise sans délai, mais seulement pour les personnes de plus de 55 ans. Pourquoi ? Selon Caroline Bayle, spécialiste santé de TF1, "c'est une mesure de prudence liée aux très très rares cas de thromboses cérébrales observés en Europe. Elles sont le plus souvent identifiées chez les personnes plutôt jeunes âgées entre 20 et 50 ans". L'Hexagone demande des études supplémentaires même si seulement 25 cas sur 20 millions de vaccinés sont concernés. Pour ceux qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour les personnes de moins de 55 ans, la Haute Autorité de santé va décider si la deuxième dose sera avec le même vaccin ou un autre d'ici le mois de mai.