Reprise de l'école pour tous : les établissements ont reçu les directives

Lundi prochain, tous les enfants reprendront le chemin de l'école. Pour faire respecter les règles sanitaires, les établissements ont reçu ce mercredi dans la matinée la dernière version du protocole sanitaire. N'y sont plus effectives : la règle des quatre mètres carrés et la distance de sécurité en maternelle. Les primaires et les collèges, par contre, devront maintenir la distanciation sociale d'un mètre dans les salles. Une mesure qui ne permet pas de recevoir tous les élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.