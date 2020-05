Reprise des cours pour les élèves de l'école Jacques-Prévert de Yutz, en Moselle

Au total, 1 400 000 écoliers ont fait leur rentrée ces deux dernières semaines. À seulement 40 jours des vacances d'été, d'autres établissements ont rouvert ce lundi, y compris en zone rouge. Sur les 278 élèves qui fréquentent l'école élémentaire Jacques-Prévert de Yutz (Moselle), seuls 101 ont repris les cours. Pour limiter les risques de contamination, la commune et les enseignants ont multiplié les aménagements.