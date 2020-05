Reprise des cours : une rentrée sereine dans l'école du Crozet

Avoir peu d'élèves dans les écoles de village est pour une fois un atout. Au Crozet (Loire), ils sont quatorze à avoir retrouvé leur classe dans une ambiance plutôt sereine. L'établissement a par ailleurs mis en place des mesures d'hygiène et de distanciation à respecter. Dans ce village, les parents sont rassurés. Pour les enseignants, les petits effectifs permettent d'organiser facilement la reprise du travail.